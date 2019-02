NÄR: 27 april-4 maj 2019 VAR: Hotell Sunprime Waterfront i Can Pastillia PRIS: 14 995 kr pren, 15 995 kr icke pren BOKA HÄR

Mallorca i vårt hjärta, nu återvänder vi till denna fantastiska ö som har allt att erbjuda. Tillsammans med våra härliga träningsprofiler dansar, tränar och yogar vi tillsammans. Skratt i samband med stand up, spännande föreläsningar, mingel och andra äventyr utlovas. Vi laddar på med en massa energi, inspiration och glädje så det räcker för en lång tid framöver. Det glädjer oss lite extra att den folkkära profilen, författaren och programledaren Agneta Sjödin följer med oss på vår träningsresa denna gång. Hon kommer med sitt varma sätt sprida energi, ge inspiration och kunskap om livets alla gåtor och få oss att vårda våra drömmar. Vårt nya stjärnskott, träningsinfluencer och charmiga träningsprofil Pischa Strindstedt kommer ta med dig på en ny resa där du garanterat kommer att kliva ur din komfortzon inom kampsportens värld där alla kan vara med. Även den fantastiske dansprofilen Fredrik ”Benke” Rydman från Bounce och House of Shapes hänger med Tara & Amelia som en av våra dansprofiler. Tillsammans med den charmiga och grymt roliga komikern Patrik Larsson kommer vi även att få träna våra skrattmuskler under veckan. Vi utmanar och återhämtar oss med Yogisen Naofal Ouazzani som med sitt glada och positiva sätt som kommer att få oss i balans. Sist men inte minst hänger vår nya träningsprofil Kajsa Svahn med som med sin härliga energi och styrka kommer att få oss att svettas loss riktigt ordentligt. Vilket härligt gäng vi har med oss till Mallorca. Det här kan du inte missa!

Förutom alla glädjefyllda dans – och träningspass, inspirerande föreläsningar och skrattfest i samband med stand up under veckan, så kommer vi såklart att hitta på en massa annat skoj såsom cykling, vandring och varför inte lite shopping i Palma för den som vill.

Profiler som är med oss på resan är som följer:

Agneta Sjödin

Agneta är den sportiga tjejen som föddes i Glada – Hudik och som framförallt under sin uppväxt älskade teater. Från att ha stått på scen hemma på Hudiksvalls teatrar var drömmarna större än så och hon bestämde sig att flytta till Stockholm för studier och jobba vidare mot sin dröm. Livet tog henne även en sväng till Göteborg för att sjunga i coverband och att jobba som ljustekniker på Stadsteatern. Efter ett år blev hon tillfrågad om hon ville testa jobbet som programledare i ”Tur i kärlek” tillsammans med Adam Alsing som sändes första gången 15 februari 1991. Resten är tv- historia.

Första gången Agneta kände djup villkorslös kärlek var när dottern Maja föddes 1998, hon är den viktigaste i hennes liv och Agneta är tacksam för varje sekund. En stor vändning i hennes liv var när hon gjorde sin pilgrimsvandring år 2004 i Santiago de Compostela. Efter det förändrades något i Agnetas liv och nya drömmar och behov väcktes till liv. 2005 publicerade Agneta sin första roman ” En kvinnas resa”, baserad på hennes egna pilgrimsvandring. Därefter har hon skrivit stort antal böcker som har blivit läsarsuccéer och nu senast med ”Drömdagboken”. I dag varvar Agneta sitt skrivande med tv-jobb vilket är, enligt henne själv, en perfekt kombination.

Att vara aktiv, ta hand om sig, må bra och ha kul på vägen är Agnetas motto och hon lever garanterat som hon lär. Vi är så glada att Agneta vill dela med sig av sina erfarenheter, livshistorier och att vi tillsammans med henne ska hitta en bra balans under veckan.

Pischa Strindstedt

Pischa är personliga tränaren, träningsinfluencern, bloggaren & egenföretagaren som nu har sina egna träningscenter med WÖRKOUT i spetsen. Hon är aktuell som den coachande tränaren i Biggest Looser och släpper sin en egen bok i april 2019. Hon ser träning och hälsa som en livstil som inte bara hjälper till att få muskler och energi utan även har stärkt hennes självförtroende självkänsla som hon tidigare saknade. Tillsammans med Pischa kommer vi att få prova på det mesta inom kampsport och crossfit där skratt och glädje utlovas. WÖRKOUT: Fartfyllt pass där vi jobbar med den egna kroppsvikten eller varandras. På dessa pass kommer du definitivt att kliva ur comfortzone. Och räkna med både träningsvärk & skrattfest! Passet är inspirerat från både crossfit & kampsporten. Styrka, kondition, parträning. Lättare löpning tex sprinter. FÖRELÄSNING: ”Mål är drömmar med deadlines” Pischa tar er igenom sin resa om hur hon nådde sina mål. Vilka redskap använde hon för att gå från krogråtta till entreprenör inom träningsbranschen? Hur ska Du nå dina mål? Och vad är det som hindrar dig?

Fredrik ”Benke” Rydman

Benke är en koreografen och dansaren från tidigare dansgruppen Bounce Streetdance Company som sålde ut ett fullsatt Globen fem gånger om i sin avskedsföreställning. Förutom det så har Fredrik Benke Rydman haft stora framgångar med egna föreställningar som ”Danny Saucedo, ”Macbeth”, ”Svansjön” blev en enorm succé. Fredrik stod för koreografin till Måns Zelmerlöws låt ”Heroes” som vann Eurovision Song Contest 2015. Fredrik har även arbetat med flera stora svenska artister så som Robyn, Avicii, Eric Saade, Darin, Martin Stenmarck, Lena Philipsson och Alcazar. Från hösten 2017 har han koreografresidens på Kulturhuset Stadsteatern där han regisserats och koreograferat ”Because I`m Worth it!” och hösten 2018 ges hans tolkning av ”Våroffer”. Fredrik Benke Rydman är nominerad i kategorin Bästa Koreografi Deutches Theater Preis, för musikalen ”Fack Ju Göthe” som spelas i München.

På Fredriks klasser dansar vi till svängig musik, med betoning på musikalitet, rytmik och stil. Grunden är hiphop, men inslag av jazz, latin och allt möjligt förekommer . Efter en kortare dansant uppvärmning som innehåller förberedande övningar så gör vi en kombination. Det blir inte så krångligt koordinationsmässigt, för att vi alla skall hitta vår egen ingång och dansa ”inuti” musiken. Det viktiga är att man ”känner det”. Ni kommer förmodligen vara trötta efteråt, men inte alls tänkt på att ni tränat.

Patrik Larsson

Patrik är komikern som har jobbat med humor i över 20 år. Med glimten i ögat och ett pillemariskt leende serverar han det ena gapskrattet efter det andra. Med sina hundratals shower i ryggen skapar han snabbt en bra stämning med roliga infallsvinklar, karaktärer och improvisation. Patriks stand up är varm, oväntad och lite absurd, men alltid med glimten i ögat.

Mest känd är Patrik för sin karaktär Karsten Torebjer – Psychic medium, men du har förmodligen sett honom i flera andra tv-produktioner. T.ex. Morgonsoffan, Cirkus Möller, Extra extra, Raw Comedy, Stockholm Live, Bröderna Fluff, Hem till Midgård, Kvarteret Skatan, Johan Falk, Familjen Rysberg, Sommaren med Släkten, Gåsmamman o.s.v. Karsten Torebjer tar med publiken till den övernaturliga humorvärlden och visar att han är ett 100% nästan äkta medium. Komikern Patrik Larssons karaktär Karsten Torebjer har över 90.000 följare på Facebook, mycket populära videoklipp och låtar samt två helt utsålda Sverige-turnéer bakom sig.

Under resans gång kommer du att få träna skrattmusklerna då du både träffar Patrik i stand up och Karsten som tar med dig på en övernaturlig resa där ni får smakprov på hans succéshow ”Miraklet från Jylland”. Vill du lära känna Patrik & Karsten innan resan kika in på www.patriklarsson.com och www.karstentorebjer.se.

Naofal Ouazzani

Naofal är utbildad Ashtanga, Vinyasa och Rocket vinyasa lärare och håller klasser i centrala Stockholm. Han är uppskattad för sin lättsamma och lekfulla undervisning där han bjuder både vana och ovana yoginis och yogis på en utmaning och glädjande utveckling. Förutom Ashtanga och Rocket håller Naofal även i meditation och Yinyoga klasser för att varva ner. Han framhäver vikten av balans i livet samt vikten av kombinationen av den inre såväl som den yttre resan.

På plats har du chansen att testa en lite starkare och mer lekfull yogaform där vi kör utmanande poser tillsammans med Naofal i en Rocket vinyasa. Denna kreativa yoga har mer flow, är energigivande och stimulerar det som är roligt med yoga. Givetvis startar vi även morgonen med morningflow för att vakna till liv och på eftermiddagen är det dags även för Vinyasa flow. Fyll på med energi och ta del av Naofals härliga personlighet och glada framtoning.

Kajsa Svahn

Kajsa har många år bakom sig i träningsbranschen både som personlig tränare och gruppträningsinstruktör. Hon har även coachat många människor genom livsstilsförändringar på ett nära och personligt sätt i sin roll som hälsocoach.

Hennes styrka är att skapa energi och teamkänsla i en grupp, där svetten ska spruta och skratten spridas! Kajsa går själv igång på människor, träning och äventyr i alla dess former. Allt från bergsklättring, löpning, yoga, och tuffa cirkelträningar till att spela golf, som mesta dels handlar om fokus och lugn. Som träningsprofil på denna resa, vill hon stärka ditt ”varför” och höja din träningsglädje. Vad är anledningen till att just Du ska träna, och vilken träningsform känns mest meningsfull? Under veckan kan du tillsammans med Kajsa testa på dessa grymma pass: – Löpning, HIIT, Pulsbaserad styrka, Core – Workhops ”Hitta ditt varför i din träning! ”Gör dina träningsvanor hållbara!”

Vilket härlig blandning av fantastiska människor denna vecka har att erbjuda. Ett fullspäckat program helt enkelt där skratt, svett, energi, inspiration och glädje står på schemat.

Boende: Sunprime Waterfront 4 + i Can Pastillia:

Sunprime Waterfront ligger direkt vid stranden vid den fina stranden Playa de Palma. Byn Can Pastillia har den långa fina strandpromenaden, närhet till både mysiga restauranger och shopping. Vill du kan du lätt ta dig till Palma med både på cykel, buss eller bil på några minuter för att känna på storstadspulsen.

I priset ingår:

– flyg och boende

– mat på flyg och transfer

– del i dubbelrum

– halvpension

– alla träningspass (schema kommer inom kort)

– föreläsningar, workshops & humorinslag i form av stand up

– OBS, ta med egen yogamatta

Resan passar alla

Denna resa riktar sig till både till den som önskar komma igång och till den erfarne tränaren. Våga även resa ensam, du kommer garanterat att möta flera nya vänner under denna vecka och känna gemenskap och uppleva nya saker tillsammans. Vi från tara-redaktionen finns även där för dig under hela veckan.

Följ Tara i sociala medier

Facebook – TARA – för kvinnan mitt i livet & Tara resor & amelia

Instagram – @tidningentara & @ameliamagazine

I samarbete med